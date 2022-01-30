Канцелярия президента Чехии случайно уничтожила секретный документ о взрывах в Врбетице, в которых обвиняют ГРУ России
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Полиция Чехии начала проверку уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, сообщают «Чешское радио» и Respect.
В апреле 2021 года Служба безопасности и информации (чешская контрразведка) передала в канцелярию президента Чехии Милоша Земана отчет о взрывах, в котором говорилось в том числе, что к случившемуся причастны предполагаемые сотрудники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
После этого, как пишет Respect, документ десять дней лежал в канцелярии без ведома президента. Сейчас полиция решила проверить, прикасался ли кто-нибудь к нему, но, когда полицейские пришли в канцелярию, оказалось, что документ уничтожен. В администрации президента предположили, что отчет случайно уничтожили в ноябре 2021-го вместе с другими документами.
В канцелярии президента Чехии официально подтвердили, что 21 января полицейские посетили канцелярию, но не привели других подробностей.