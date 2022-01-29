В России впервые вынесен приговор по делу о «женском обрезании». Гинеколога, проводившую операцию девятилетней девочке, оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Суд в Ингушетии оштрафовал на 30 тысяч рублей гинеколога Изаню Нальгиеву, которая провела калечащую операцию «женского обрезания» девятилетней девочке.

Нальгиеву признали виновной по статье о причинении легкого вреда здоровью (115 УК РФ). Суд сразу же освободил ее от наказания в связи с истечением срока давности.

Нальгиева совершила преступление в июне 2019 года. За проведение операции по «женскому обрезанию» она получила от отца девочки две тысячи рублей.

Адвокаты проекта назвали приговор «абсолютно неадекватным и несправедливым наказанием за калечащую операцию на половых органах у ребенка». Правозащитники отметили, что суд не прислушался к их доводам рассматривать преступление по более тяжкой статье уголовного кодекса.

Приговор Нальгиевой стал первым в России по делу о проведении «женского обрезания».

"Правовая инициатива" настаивала на привлечении к ответственности руководства клиники «Айболит». СК это делать отказался.

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