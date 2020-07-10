СК Ингушетии отказался возбуждать дело против руководства клиники, где провели «женское обрезание» девятилетней девочке

Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где была проведена калечащая операция «женского обрезания» девятилетней девочке. Об этом «Медузе» сообщила правозащитная организация «Правовая инициатива».

Правозащитники выразили уверенность, что проверка не была проведена тщательным образом — в частности, следователь проверил работу клиники только в 2020 году, не изучив предыдущие периоды. «Правовая инициатива» сообщила о намерении обжаловать решение.

Из-за «женского обрезания», сделанного девочке в клинике «Айболит», ранее было возбуждено уголовное дело в отношении гинеколога, проводившей операцию. Дело завели по статье о причинении легкого вреда здоровью — это первый случай уголовного преследования в России за калечащую операцию на женских половых органах.