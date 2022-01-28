Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Россия с Украиной воевать не будет», но это «не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом наши государства».

«России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан», — написал Володин в своем телеграме.

Таким постом Володин прокомментировал слова депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, который в эфире российского телевидения задал вопрос, почему члены украинского парламента не едут в Москву на переговоры с российскими коллегами.

«Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — подчеркнул спикер Госдумы.

Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. В Москве это категорически отрицают, объясняя переброску войск учениями. Страны Запада, в свою очередь, заявляют, что примут санкции, если российские войска начнут вторжение в соседнюю страну.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!