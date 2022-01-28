Путин в разговоре с Макроном пообещал изучить ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. И добавил, что «принципиальные озабоченности России» не учтены

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре Путин пообещал «внимательно изучить» ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности, после чего определиться с дальнейшими действиями.

Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.

Ранее публично о реакции Путина на ответ США и НАТО не сообщалось.

НАТО и США направили России свои ответы по гарантиям безопасности 26 января. Их представители заявили, что ответы не будут публиковаться, но подчеркнули, что НАТО не откажется от политики открытых дверей и не будет гарантировать невступление Украины в альянс. При этом в НАТО отметили, что готовы обсуждать с Россией ее озабоченности по вопросам безопасности.

Читайте также

США и НАТО ответили России на предложения по гарантиям безопасности Если коротко — отказа от расширения альянса не будет

Читайте также

США и НАТО ответили России на предложения по гарантиям безопасности Если коротко — отказа от расширения альянса не будет

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!