Оборот онлайн-ретейлера Wildberries в 2021 году вырос на 93%

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Российский онлайн-ретейлер Wildberries отчитался о росте чистого оборота (с учетом возврата заказанных товаров) на 93% в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

В денежном выражении чистый оборот Wildberries составил 844 миллиарда рублей. В четвертом квартале 2021 года, заявил онлайн-ретейлер, этот показатель достиг исторического максимума — 304,8 миллиарда рублей.

За год на Wildberries было сделано 808,6 миллиона заказов, на 146% больше чем в 2020 году. Покупательская аудитория достигла 113 миллионов пользователей, объявила компания.

Самые высокие темпы роста продаж фиксировались в категории ювелирной бижутерии (+304% к 2020 году), пишет «Коммерсант» также со ссылкой на заявление компании. Наибольшие объемы продаж были в категории одежды, обуви и аксессуаров (336,5 миллиарда рублей, +55% к показателям 2020 года).

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По состоянию на третий квартал 2021 года, пишет РБК, Wildberries занимал первое место по размеру оборота в России, на втором был Ozon, на третьем — «AliExpress Россия». На долю этих трех маркетплейсов приходилось 36% российского рынка.

Основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук Forbes считает богатейшей женщиной России. В 2021 году она, по данным Forbes, стала лидером среди всех миллиардеров мира по процентному приросту состояния. По подсчетам издания, оно увеличилось более чем на 1000%.

В 2021 году широко обсуждался спор Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard, которые заявляли, что ретейлер повысил цены на оплату их картами, и обвиняли компанию в создании дополнительных комиссий. При оплате картами российских платежных систем комиссия не взималась. Эксперты предполагали, что Wildberries пытался заставить Visa и Masterсard снизить комиссии при оплате. Конфликт был улажен. Visa и Masterсard снизили комиссию за оплату картой покупок у крупных онлайн-ретейлров, включая Wildberries.

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