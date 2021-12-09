Состояние богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук за год выросло на 1000%. Это рекорд среди миллиардеров мира

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Богатейшая женщина России, основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала лидером среди всех миллиардеров мира по процентному приросту состояния в 2021 году. По подсчетам Forbes, оно увеличилось более чем на 1000%.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, отслеживающего состояние миллиардеров в реальном времени, Бакальчук занимает 165-е место в мировом списке богатейших людей с состоянием 13 миллиардов долларов. Годом ранее журнал оценивал его в 1,2 миллиарда долларов. В российском рейтинге богатейших бизнесменов у Бакальчук 13-е место.

Еще одним россиянином, чье состояние в 2021 году резко выросло, Forbes назвал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В мировом рейтинге бизнесмен поднялся с 565-го на 112-е место, а в российском — с 30-го на девятое. За год его состояние, по оценке Forbes, выросло более чем на 400%, с 3,4 до 17,2 миллиарда долларов.

Глобальным лидером по приросту состояния в деньгах стал самый богатый человек мира — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. С начала года его богатство увеличилось со 156 до 266 миллиардов долларов и продолжает расти.

При этом состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, которого Маск сместил с первого места в глобальном списке миллиардеров, за год выросло только на шесть миллиардов долларов, до 202,2 миллиарда.

Суммарное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 30%, до 145 миллиардов долларов. По росту в процентах Россия заняла второе место после Индии (210 миллиардов долларов, +41%), а по деньгам — третье после США (945 миллиардов долларов, +23%) и Индии. Общее состояние 2662 миллиардеров мира за 12 месяцев выросло на 1,6 триллиона долларов, до 13,6 триллиона долларов.

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