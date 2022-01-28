«Не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими страстями». Театр Ермоловой отменил спектакль, в «краже» которого обвинили Олега Меньшикова

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Театр Ермоловой отменил премьеру спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно», из-за которого у художественного руководителя Олега Меньшикова произошел конфликт с режиссером Олегом Долиным. Об этом сообщается на сайте театра.

Совместное решение прекратить репетиции и отменить премьеру приняли участники постановки, говорится в заявлении. Среди тех, кто работал над спектаклем — актеры Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Александра Бортич.

Мы никогда не думали, что работа над шекспировской комедией обернется шекспировскими же страстями. Вокруг спектакля сложилась обстановка, абсолютно несовместимая с творчеством. Грядущая премьера стала бы не художественным актом, а мотивом для новых, не всегда красивых, разбирательств на тему «кто прав, кто виноват». Мы продолжаем верить, что театр должен дарить радость, а не быть причиной подобного рода дискуссий.

Театр не просто закрывает спектакль, но и «эту тему». «Все необходимые и неожиданные для себя выводы каждый из нас сделал», — говорится в заявлении.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Премьерные показы спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно» должны были состояться в первой половине февраля.

26 января приглашенный режиссер Олег Долин обвинил худрука театра Олега Меньшикова в краже его спектакля. Он заявил, что работал над постановкой «Двенадцатой ночи», но его отстранили от работы незадолго до премьеры. Долин отметил, что у них с Меньшиковым возникали «определенные дискуссии» при подготовке спектакля, но он до конца не понимает причины отстранения.

В ответ Меньшиков опубликовал видеообращение к Долину, заявив, что договор с режиссером расторгли по соглашению сторон и что тот отказался идти на компромисс по вопросам, связанным с деньгами и авторством спектакля. Он также посоветовал Долину «поискать причины в себе», отметив, что сейчас «спасает ситуацию».

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!