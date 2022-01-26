Режиссер Олег Долин обвинил театр Ермоловой в краже его спектакля. Худрук театра Олег Меньшиков ответил, что «спасает ситуацию»

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Приглашенный режиссер театра Ермоловой Олег Долин заявил, что его отстранили от работы над его спектаклем «Двенадцатая ночь» незадолго до премьеры. Об этом говорится в открытом письме Долина к художественному руководителю театра Олегу Меньшикову, которое режиссер опубликовал в фейсбуке.

Долин заявил, что получил от Меньшикова смс-сообщение о том, что тот отстраняет его от работы и планирует выпускать спектакль со «своей командой». Долин отметил, что у них с Меньшиковым возникали «определенные дискуссии» при подготовке спектакля, но он не понимает до конца мотивы увольнения. Долин добавил, что театр ничего ему не заплатил за полгода работы над спектаклем.

Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. <…> Но на выпуске спектакль был у меня Вами отнят. Что с ним сейчас происходит, мне неизвестно. Знаю, что Вы сами улетели в отпуск до конца января, а значит, спектакль был брошен. Ну, пересадите Вы музыкантов в ложу, как Вам хотелось. Ну, поменяете еще пару выходов ребятам. Что-то кардинально менять в спектакле просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера — мой спектакль, который был у меня украден.

Олег Меньшиков в ответ записал к Долину видеообращение, которое было опубликовано на сайте театра Ермоловой. Меньшиков заявил, что театр расторг договор с режиссером по соглашению сторон, и что режиссеру предложили «найти компромисс» в решении вопросов, связанных с деньгами и с авторством спектакля, но тот отказался.

Меньшиков посоветовал Долину «поискать причины в себе» и заявил, что его спектакль «по всем творческим составляющим не может быть показан зрителю». Окончательное решение о том, покажут ли постановку в театре Ермоловой, пока не принято — «та компания», которая сейчас работает над спектаклем, решит это в конце января, добавил Меньшиков.

Ты обвинил театр, то есть меня, в краже твоего спектакля. Поверь, если бы я захотел что-то украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. <…> Упоминание про мой отпуск и про скандалы, будоражащие театр… — это низость. <…> Любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. У тебя, как выяснилось, нет ни того, ни другого.

Согласно информации на сайте театра Ермоловой, премьеры спектакля «Двенадцатая ночь, Или все что угодно» пройдут в первой половине февраля. Среди актеров, занятых в постановке, — Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Александра Бортич. Сведений о режиссере на странице спектакля нет.

Летом 2021 года театр Ермоловой объявил о сокращении штата. Уволенные актеры написали обращение к президенту России Владимиру Путину, заявив, что Олег Меньшиков под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается уволить «неугодных ему артистов». После этого Меньшиков покинул пост директора театра Ермоловой, но остался его художественным руководителем.

Олег Долин — режиссер и актер. Автор спектаклей в различных московских театрах, преподаватель актерского мастерства и режиссуры драмы в ГИТИСе.

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