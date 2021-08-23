Театр имени Ермоловой подаст в суд на актеров, попавших под сокращение. Они попросили Путина проверить работу худрука театра Олега Меньшикова

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Театр имени Ермоловой подаст иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к некоторым уволенным актерам, обвинившим театр и его художественного руководителя Олега Меньшикова в незаконном сокращении. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию театра.

Риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога. Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

В театре подчеркнули, что кадровые решения соответствуют Трудовому кодексу, а в списки на увольнение попали лишь те артисты, «которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней».

Ранее уволенные из театра Ермоловой артисты написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали об увольнении из театра 29 сотрудников и заявили, что Меньшиков под предлогом оптимизации в условиях пандемии пытается уволить «неугодных ему артистов». Авторы обращения попросили проверить деятельность Меньшикова.

Об увольнениях в театре имени Ермоловой стало известно в конце июля. Актеры, среди которых Елена Папанова, дочь Анатолия Папанова, заявили, что руководство театра вывело из репертуара спектакли с их участием, а потом решило уволить под предлогом отсутствия работы. Директор театра Сергей Кузоятов заявил, что Меньшиков «пытался отстаивать сохранение [коллектива]».

Актер и режиссер Олег Меньшиков стал художественным руководителем московского театра имени Марии Ермоловой в 2012 году. Он также занимал должность директора театра, однако в июне ушел с нее. Его заменил Сергей Кузоятов, ранее занимавший пост заместителя директора — главного бухгалтера.

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