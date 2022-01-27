Заксобрание Петербурга предложило свои поправки к закону о СМИ-«иноагентах». Их отправили в Госдуму письмом, чтобы «хотя бы одна поправочка» была принята

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Рабочая группа Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила список поправок к федеральному закону о СМИ-«иностранных агентах». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя рабочей группы, вице-спикера петербургского заксобрания Марину Шишкину.

Рабочая группа по подготовке поправок была сформирована после встречи нового спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского с главными редакторами городских изданий в октябре 2021 года. В нее вошли и пять представителей СМИ.

Рабочая группа предложила присваивать статус СМИ-«иноагентов» только по решению суда и после предварительного уведомления. Сумма иностранных средств, за которые можно получить статус, должна превышать 50 тысяч рублей. Бремя доказывания иностранного финансирования предложено возложить на Минюст. Кроме того, предлагается разработать порядок выхода из реестра СМИ-«иноагентов» при отсутствии иностранного финансирования в течение года.

Поправки планировалось направить в Госдуму как законодательную инициативу городского парламента, но их просто отправили письмом. По словам Шишкиной, это даст шанс, что «хотя бы одна поправочка» будет принята, тогда как пакетное голосование, скорее всего, было бы провалено. Шишкина добавила, что Заксобрание Петербурга стало единственным региональным парламентом, который «сделал хоть какой-то шаг в данном направлении».

При этом участник рабочей группы, замглавы фракции «Яблока» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский заявил, что, в отличие от законодательной инициативы, письмо Госдума может не рассматривать. «Яблоко» ранее пыталось вынести на рассмотрение Заксобрания проект о полной отмене понятия «иноагент» и продолжит делать это в будущем, добавил Вишневский.

Ранее в Госдуму уже внесли два законопроекта с поправками в законодательство об «иностранных агентах». Их авторами стали депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». В обоих законопроектах предлагается объявлять «иноагентами» не по решению Минюста, как это происходит сейчас, а по решению суда.

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