В России впервые выявили больше 88 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

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По состоянию на 11:20 утра 27 января в России за сутки выявили 88 816 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с ковидом.

В России седьмой день подряд, начиная с 21 января, регистрируют рекордный суточный прирост заболевших.

По данным оперативного штаба, больше всего новых заражений в Москве (+26 586) и Петербурге (+11 808). В обоих городах зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших.

За сутки, по информации оперштаба, умерли 665 человек с коронавирусом (с начала пандемии — 328 770 человек). За день выздоровели 29 754 человека, а с начала пандемии — 10 129 691 человек.