В Каталонии посмертно помиловали сотни женщин, казненных за колдовство. Властям городов предложили переименовать улицы в память о них

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Парламент Каталонии принял постановление о признании невиновными всех женщин, которых в регионе казнили по обвинению в колдовстве между XV и XVIII веками. Об этом сообщает испанское издание El Correo.

Как пишут СМИ, по оценкам историков, в этот период в Каталонии за колдовство были казнены около 700-1000 женщин.

Постановление поддержали левые и националистические партии в парламенте Каталонии. Они сравнили охоту на ведьм с .

Документ также предлагает властям городов Каталонии рассмотреть возможность переименовать площади и улицы в память о женщинах, которые стали жертвами обвинений в колдовстве.

Каталония стала одним из первых регионов в Европе, где в конце XV века начались суды над «ведьмами». Подсудимых (в основном это были женщины) обычно обвиняли в колдовстве из-за внезапной гибели детей, природных катаклизмов и плохого урожая. При этом в качестве метода казни чаще всего избирали не сжигание на костре, а повешение, чтобы сэкономить дрова.

Людей, обвиненных в колдовстве, ранее посмертно признавали невиновным и в других странах. В Германии и Норвегии установлены мемориалы в память о них. В парламенте Шотландии разрабатывают законопроект о помиловании женщин и мужчин, объявленных ведьмами и колдунами в XVI—XVIII веках. Предполагается, что их было не менее 3800 человек.

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