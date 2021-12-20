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Казнь женщин, осужденных за колдовство в Шотландии. Цветная гравюра 1678 года Granger / Shutterstock / Vida Press

Группа активистов «Ведьмы Шотландии» сообщила, что депутат местного парламента Натали Дон разработает законопроект с предложением помиловать людей, которые были казнены в Шотландии в XVI—XVIII веках по обвинению в колдовстве. Эта инициатива уже нашла поддержку со стороны администрации первого министра Шотландии Николы Стерджен, пишут британские СМИ.

В 1563 году в Шотландии начал действовать закон о колдовстве. Наиболее массово на ведьм охотились в период правления Якова VI — сына королевы Марии Стюарт, который в 1567 году вступил на шотландский престол, а в 1603 году также стал королем Англии под именем Якова I. Он считал штормы во время своего путешествия в Данию перед свадьбой (король был женат на принцессе Анне Датской) происками ведьм, лично участвовал в судебных процессах против обвиняемых в колдовстве и даже написал книгу под названием «Демонология».

В 1736 году закон о колдовстве отменили. Вместо него в Шотландии, как и в других частях Великобритании, начал действовать другой закон, запрещавший приписывать себе магические способности. И если раньше тех, кого окружающие считали ведьмами, ждала смертная казнь, то теперь тем, кто сам себя так называл, грозил год тюрьмы. Этот закон действовал в Великобритании до 1950-х годов.

Сколько шотландцев стали жертвами обвинений в колдовстве в 1563–1736 годах, точно подчитать невозможно. По данным, которые приводят «Ведьмы Шотландии», за два с лишним столетия ведьмами и колдунами были объявлены по меньшей мере 3837 человек. Из них две трети, или 2558 человек, были казнены. 84% обвиняемых (и, вероятно, примерно столько же казненных) были женщинами.

Тех, кого подозревали в колдовстве, часто пытали, чтобы добиться признания. Одной из самых распространенных пыток было лишение сна. Тех, кому выносили обвинительный приговор, обычно казнили через повешение. Потом их останки сжигали на костре, чтобы не оставлять возможности захоронить тело. Когда судили женщин, им даже не разрешали защищать себя, отмечают «Ведьмы Шотландии».

Среди самых известных жертв обвинений в колдовстве в Шотландии — Гейлис Дункан, которая под пытками заявила, что вступила в связь с дьяволом, чтобы наслать шторм на корабли Якова VI; Агнес Симпсон, рассказавшая об участии 200 женщин в дьявольской мессе, где планировалось убийство монарха; Лилиас Эйди, обвиненная в том, что она якобы наслала на соседа похмелье с помощью заклинания.

Движение «Ведьмы Шотландии» уже два года борется за то, чтобы власти помиловали осужденных за колдовство, принесли официальные извинения из-за судов над «ведьмами» и создали национальный мемориал в память о жертвах этих судов. Участники движения ссылаются на решение властей американского штата Массачусетс, где в 2001 году объявили невиновными «салемских ведьм», убитых во время знаменитых судебных процессов по делам о колдовстве в городе Салем. Эти суды закончились казнью 19 человек; еще пять человек умерли в тюрьме и один человек погиб от пыток.

«В Салеме были обвинены 300 человек и казнены 19. Мы же в Шотландии очень преуспели в поиске женщин для сожжения. В пересчете на душу населения в XVI—XVIII веках у нас было казнено в пять раз больше людей, чем где-либо еще в Европе. И большинство из них были женщинами», — цитирует The Guardian слова юриста и главы «Ведьм Шотландии» Клэр Митчелл. Депутат шотландского парламента Натали Дон, заявившая о намерении содействовать оправданию «ведьм», считает, что это в том числе поможет борьбе с патриархальными взглядами, сохранившимися в современном шотландском обществе.

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Ольга Корелина