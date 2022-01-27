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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует отношения с Украиной, заявил, что не знал заранее о предложении начать поставки оружия из России в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.

26 января первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о «накачивании Украины западным летальным оружием» и добавил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР поддержку «в виде поставок отдельных видов вооружений». Спустя несколько часов «Единая Россия» инициировала соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Это [предложение] сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров, я это услышал только после окончания [встречи], поэтому ничего не могу прокомментировать. <…> У нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался», — заявил Козак.

При этом он отметил, что «если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой».

26 января Козак представлял российскую делегацию на переговорах советников глав , прошедших в Париже. Их участники не достигли значительного прогресса, но договорились, что перемирие в Донбассе должно соблюдаться безусловно, заявил Козак.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который также участвовал в переговорах, назвал их «реанимацией нормандского формата» и отметил, что сторонам впервые с 2019 года удалось согласовать совместное коммюнике по итогам встречи.

Через две недели советников глав «нормандской четверки» должны встретиться на переговорах в Берлине.

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