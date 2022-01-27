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Комиссия правительства РФ начала утверждать перечень социально значимых сайтов, доступ к которым должен предоставляться даже при отрицательном балансе на счете абонента, пишут «Ведомости».

Пока в перечень вошли два ресурса — это портал «Госуслуги» и соцсеть «ВКонтакте».

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, на следующем заседании комиссии в перечень будет включена соцсеть «Одноклассники», а также определены социально значимые сайты органов власти.

Сделать бесплатным доступ к так называемым социально значимым сайтам предложил в начале 2020 года президент РФ Владимир Путин. Госдума позже приняла закон «О доступном интернете», предусматривающий такую возможность.

Под социально значимым понимается сайт с посещаемостью не менее пяти миллионов пользователей в день, а также если на нем располагаются не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и аккаунты государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов. В пилотный список социально значимых сайтов вошел 391 ресурс, в том числе поисковики, соцсети, мессенджеры, сайты органов власти и государственных СМИ.

Пользователям должны предоставлять доступ к полной версии социально значимых сайтов — с возможностью воспроизведения видео, за исключением роликов иностранных сервисов. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бесплатный доступ к социально значимым сайтам обойдется операторам связи и интернет-компаниям в 150 миллиардов рублей в год. Они намерены требовать от государства компенсацию своих потерь.

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