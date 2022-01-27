«МК» и Baza назвали причастными ко взрыву автобуса в Воронеже «украинских диверсантов»

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Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва автобуса в Воронеже в августе 2021 года диверсию, устроенную выходцами из Украины. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванный информированный источник.

«Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе», — пишет издание. Собеседник «МК» утверждает, что подозреваемые в организации взрыва уже установлены, они приезжали и уже покинули Россию по иностранным паспортам.

Версию «МК» подтверждает телеграм-канал Baza. По его данным, информация о том, что автобус в Воронеже могли взорвать якобы в качестве мести за задержание украинских националистов, появилась у следствия еще осенью, но тогда ее всерьез не рассматривали.

«Однако наступил 2022 год и совершенно внезапно версия с украинскими диверсантами снова всплыла и стала основной, а у следствия даже появились подозреваемые», — отмечает Baza.

Вечером 12 августа на остановке в центре Воронежа взорвался маршрутный автобус, в котором в тот момент находились 35 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека, две женщины позже умерли в больнице.

Первоначально причиной взрыва называлась неисправность газового оборудования, но позже выяснилось, что автобус был дизельным. Следствие заявляло, что не считает произошедшее терактом и в качестве приоритетной версии рассматривает конфликт между перевозчиками.