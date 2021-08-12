В Воронеже при взрыве автобуса получили ранения 18 человек. Одна из пострадавших умерла Версию теракта власти пока не рассматривают

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В маршрутном автобусе в Воронеже произошел взрыв. В результате, по разным данным, пострадали от 12 до 14 человек. Одной из пострадавших в результате взрыва оторвало голени. Она в крайне тяжелом состоянии, рассказали ТАСС на воронежской станции скорой помощи. Ей провели ампутацию, заявили в прокуратуре. Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Обновлено. Общее число пострадавших при взрыве в автобусе выросло до 18, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Одна из пострадавших умерла в реанимации, еще трое в тяжелом состоянии.

В автобусе было 35 человек. Взрыв произошел, когда он стоял на остановке. В соцсетях появилось видео с человеком, которого назвали водителем автобуса Алексеем Олейниковым. Он заявил, что автобус взорвался, когда стоял на остановке. «Выезжаю — хлопок, стекла, дым, я ничего не понял, что произошло», — сказал Олейников. В соцсетях также распространилась видеозапись с моментом взрыва.

Сначала причиной взрыва сочли неисправность газового оборудования. Но позднее выяснилось, что автобус был дизельным. Изначально источник «Интерфакса» в воронежских службах транспортного надзора заявил, что взорвался один из газовых баллонов, кустарным способом установленных на крыше автобуса. Но Baza со ссылкой на водителя написала, что автобус не имел газового оборудования и работал на дизельном топливе. Это подтвердила компания-перевозчик и городские власти. По информации Baza, автобус прошел техосмотр меньше месяца назад.

На данный момент версия теракта не рассматривается, сообщил «Интерфаксу» вице-губернатор региона Сергей Соколов. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — добавил он. Baza отмечает, что большое количество дыма, возникшее после взрыва, свойственно лишь определенным веществам, например, аммиачной селитре, и не характерно для взрыва газа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил проверить все автопарки Воронежа. «С завтрашнего дня на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств», — сообщил Гусев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров (часть 2 статьи 238 УК РФ). Расследование дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Он направил в Воронеж криминалистов ведомства. Также на место прибыли взрывотехники ФСБ.

Ольга Корелина