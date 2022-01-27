Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. Есть пострадавшие и погибший

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погиб один мирный житель с таджикской стороны. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пресс-службу мэрии приграничного таджикского города Исфара.

По данным местных властей, житель села Ходжаи Аъло был убит в собственном доме в результате попадания снаряда. Всего в конфликте пострадали 17 человек: 11 военнослужащих и мирных жителей с таджикской стороны, четверо военных — с киргизской стороны. Сообщалось об эвакуации мирных жителей из зоны конфликта.

Перестрелка началась вечером 27 января после того, как граждане Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо, сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы. Ситуацию удалось урегулировать, но затем таджикская сторона открыла огонь из минометов и гранатометов по военнослужащим Киргизии на другом участке границы — в местности Чыр-Добо, заявили в ведомстве, назвав случившееся провокацией.

В свою очередь пресс-центр пограничных войск Таджикистана обвинил киргизскую сторону в минометных обстрелах и нарушении воздушного пространства страны с помощью беспилотников. В мэрии Исфары рассказали, что беспорядки вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана закидали камнями по дороге из села Сомониен. Источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана, сообщил, что страна расценивает действия киргизских пограничников как агрессию на своей территории.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня.

Граница Таджикистана и Киргизии периодически становится зоной конфликтов из-за большого количества неделимитированных участков, которые каждая из сторон считает своими. В общей сложности из примерно 950 километров границы неделимитированы 375.

Об одном из таких конфликтов

Киргизия и Таджикистан обстреляли пограничные посты друг друга на спорной территории. Десятки человек ранены, трое убиты

Об одном из таких конфликтов

Киргизия и Таджикистан обстреляли пограничные посты друг друга на спорной территории. Десятки человек ранены, трое убиты