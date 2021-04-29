Киргизия и Таджикистан обстреляли пограничные посты друг друга на спорной территории. Десятки человек ранены, один убит

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Nick Hannes / Scanpix / LETA

На границе Киргизии и Таджикистана несколько дней назад обострился территориальный конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своим. Между Киргизией и Таджикистаном регулярно происходят приграничные конфликты, так как из примерно 980 километров совместной границы в процессе делимитации и демаркации описано только 580 километров.

24 апреля таджикские пограничники задержали двух граждан Киргизии, обвинив их в нарушении границы (позже их отпустили) — после этого страны обменялись дипломатическими нотами. 28 апреля погранслужба Таджикистана начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач на спорном участке, киргизская сторона потребовала прекратить эти работы, после чего на место событий с обеих сторон начали прибывать местные жители, которые стали забрасывать друг друга камнями. Несколько человек получили ранения.

29 апреля между военнослужащими двух стран начались прямые боестолкновения. Обе стороны возложили ответственность за них друг на друга. Обстрелу с таджикской стороны подверглись несколько киргизских погранпостов. Киргизские военнослужащие, в свою очередь, захватили один таджикский пост. В результате перестрелок, заявили власти Киргизии, погиб один человек, больше двух десятков пострадали. Таджикистан о потерях среди военнослужащих не сообщал. После начала перестрелок в район конфликта стороны начали стягивать дополнительное вооружение, Киргизия объявила об эвакуации жителей близлежащих деревень.

Киргизия и Таджикистан попытались срочно урегулировать конфликт. Главы их правительств, которые сейчас находятся в Казани на саммите Евразийского межправительственного совета, уже через несколько часов после начала перестрелок договорились о ранее не запланированной двусторонней встрече. Она проходила без участия прессы, по ее итогам стороны выпустили заявление, в котором «выразили полную готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров». Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана, в свою очередь, договорились о полном прекращении огня с вечера 29 апреля.

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Григорий Левченко