Власти Москвы на три недели остановили плановую детскую госпитализацию на фоне «беспрецедентного роста» заболеваемости ковидом

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Департамент здравоохранения Москвы сообщил о беспрецедентном росте заболеваемости коронавирусом среди детей.

За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз — с 2000 в неделю до 28 тысяч, а госпитализации стало больше в 10 раз (сейчас — 120 детей в сутки). «Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», — сказали в департаменте.

На этом фоне власти Москвы решили закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Это не затрагивает плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, «а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи». Экстренную медпомощь будут оказывать в полном объеме.

Департамент здравоохранения также призвал москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели, поскольку в поликлиниках лечат более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ. Прием по другим заболеваниям временно ограничат.

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