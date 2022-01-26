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Спикер Госдумы Вячеслав Володин первым среди крупных российских политиков прокомментировал слова президента США Джо Байдена, заявившего о готовности ввести санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.

«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы считает, «США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной». Володин перечислил несколько причин, почему, по его мнению, США хотят ввести санкции против Путина: в частности, потому что президент «не допустил развала страны» и «заставил считаться с Россией».

Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем.

25 января Джо Байден сообщил, что рассмотрит персональные санкции в отношении Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. По словам президента США, это будет частью «серьезных последствий», с которыми Путин и Россия столкнутся в случае нападения.

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