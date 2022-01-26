Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов

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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Документ расширяет количество составов преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Теперь такое наказание может быть назначено, если сексуальные преступления сопряжены с применением насилия, а также если они совершены против двух и более несовершеннолетних.

До сих пор пожизненное наказание предусматривалось только для уже ранее судимых за педофилию в случае повторного сексуального насилия над ребенком до 14 лет.

Законопроект был внесен в Думу после того, как в сентябре 2021 года в городе Киселевск Кемеровской области 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, изнасиловал и убил двух девочек.

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