Сын судьи Янгулбаева рассказывал об избиении в резиденции Кадырова. Глава Чечни утверждает, что сам судья дал сыну пощечину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что в 2015 году судью Сайди Янгулбаева и его сыновей привозили к нему в резиденцию из-за критики властей республики. Об этом он рассказал в трансляции инстаграма, запись которого доступна в аккаунте председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Расшифровку эфира с чеченского языка опубликовала .

Ранее сын судьи Ибрагим Янгулбаев заявлял, что в 2015 году их с отцом и братом похитили, а затем избивали и пытали в резиденции Кадырова, причем в пытках участвовал лично глава Чечни.

Как рассказал в трансляции инстаграма Даудов, Ибрагима Янгулбаева вместе с родственниками задержали за то, что он создал группу Wolves Creed во «ВКонтакте», где критиковали властей Чечни. При этом, по словам главы парламента, тогда судья сам побил своего сына за его оппозиционную деятельность.

Такой же версии придерживается Кадыров.

Отец при нас говорил, что это его вина, что опозорился перед народом, республикой, что он сам таких негодяев сажает, он дал пощечину, побил, перед нами, просил прощения. Благодарил нас, что мы его уважаем…

Он ведь сильно благодарил, журил своего сына, говорил, что его убить за это надо было бы. Дал пару затрещин сыну. Я говорил ему: «Не бей сына, забирай его!»

Даудов добавил, что в 2017 году Ибрагима Янгулбаева «снова поймали», «дали срок и посадили». Как рассказывал сам задержанный, его снова пытали и держали полтора года в заключении по сфабрикованному делу о возбуждении ненависти в соцсетях. После того случая Сайди Янгулбаев подал в отставку с должности судьи Верховного суда Чечни, а его семья покинула республику.

20 января в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, где он проживал вместе с супругой Заремой Мусаевой и дочерью Алией, ворвались вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов. Они силой увезли в республику Мусаеву, предъявив постановление о допросе в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

После этого инцидента Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовал их задержать и даже уничтожить, если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью, его сыновья уже давно проживают за границей. Преследование своей семьи чеченскими властями они связывают с администрированием оппозиционных пабликов.

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