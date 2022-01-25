Российское подразделение Fazer предупредило о повышении цен на хлеб до 30%

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Подразделение Fazer Group в России, одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, предупредило партнеров о повышении цен на свою продукцию, сообщает РБК, ссылаясь на письмо директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера.

С 1 февраля 2022 года Fazer повысит отпускные цены от 16,5% до 30% в зависимости от категории, а, если контрагенты откажутся принять новые цены, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля», сказано в письме.

Представитель Fazer в России подтвердила, что компания проинформировала партнеров о повышении цен. Она отказалась сказать, насколько вырастут цены, чтобы не оказывать никакого влияния на рынок.

«2021 год был непростым годом для хлебопекарной индустрии, беспрецедентный рост всех компонентов себестоимости хлеба вынуждает нас повышать отпускные цены в 2022-м», — сказала представитель Fazer. В письме компании, направленном партнерам, сказано, что затраты на себестоимость производства выросли на 18,4%, в том числе мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, зарплаты и энергия выросли на 5,3%.

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О повышении закупочных цен начали предупреждать и другие производители. Так, крупнейшая в Восточной Сибири сеть «Командор» получила такое письмо от Иркутского хлебозавода, но решение по этому вопросу пока не принято.

В министерстве сельского хозяйства России сообщили ТАСС, что сейчас «отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции». «При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями», — сказали в Минсельхозе.

Fazer входит в и хлебобулочных изделий в России, заявил РБК председатель правления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. По его словам, основной рынок компании — Петербург.

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