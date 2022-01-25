«Коммерсант»: в стратегию развития транспортной системы Москвы включили ограничение пользования автомобилями

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Одна из целей мероприятий, заложенных в стратегии развития транспортной системы Москвы и Подмосковья до 2025 года, — ограничение пользования автомобилями «благодаря повышению привлекательности общественного транспорта». Об этом пишет «Коммерсант», изучивший документ.

Газета перечисляет несколько запланированных мероприятий, которые повлияют на автомобилистов. В том числе:

Увеличение доли машин с электрическим двигателем до 15% в общем парке. Для этого планируют увеличить число зарядных станций и провести «адаптацию налогового законодательства». В чем она будет заключаться, не уточняется.

Создание «экологических зон» для транспорта. Как предполагает «Коммерсант», речь идет о зонах, куда запрещено проезжать автомобилям с грязным выхлопом (двигатели стандарта «Евро-3» и ниже). Заказчик стратегии «Дирекция Московского транспортного узла» не предоставил изданию комментарии с пояснениями инициативы.

Сокращение доли грузовиков, проезжающих по Москве в дневное время, с 11% до 8%, а для обеспечения безопасности на дорогах — принятие мер по «успокоению движения» за счет искривления и сужения проезжей части, частичного мощения дороги, установки «лежачих полицейских».

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Согласно стратегии, к 2035 году 89% населения Москвы и области должны добираться до ближайшей станции метро, МЦД или электрички максимум за 20 минут на наземном транспорте или пешком. Средний интервал движения пригородных поездов должен быть сокращен с 5,3 до 4 минут, на МЦД — до 2,5 минуты. Предусмотрено также увеличение протяженности велодорожек.

На реализацию стратегии потребуется 10,1 триллиона рублей, 1,4 триллиона из которых поступит из федерального бюджета, 3,9 триллиона — из бюджетов регионов, остальное — из внебюджетных источников, включая АО РЖД и участников концессий. 59% средств планируют направить на строительство дорог, 16% — на метро.

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