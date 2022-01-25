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Байден назвал журналиста «тупым сукиным сыном» после вопроса об инфляции. А потом позвонил ему и помирился

Источник: CNN

Президент США Джо Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном» после того, как тот попытался задать вопрос об инфляции. Инцидент попал в трансляции американских телеканалов.

Оскорбление в адрес журналиста прозвучало во время встречи президента с его экономическими советниками, которая была посвящена усилиям по снижению цен. Перед встречей журналисты попытались спросить Байдена о России и Украине, но президент отказался отвечать на вопросы не по теме совещания.

Тогда Дуси спросил, считает ли президент, что инфляция наносит политический урон в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Усмехнувшись и немного сбавив голос, Байден ответил: «[Нет], это большой плюс. Больше инфляции. Какой тупой сукин сын». Неясно, знал ли президент, что в этот момент его микрофон был включен.

Байден назвал журналиста «тупым сукиным сыном»
Meduza

Позже в эфире телеканала Fox Дуси рассказал, что примерно через час после инцидента Байден связался с ним по телефону.

«Он сказал: „Ничего личного, приятель“… Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я заверил его, что продолжу задавать вопросы, которые отличаются от тех, что задают другие. Он ответил: „Ты должен“», — сообщил корреспондент.

По данным Министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам декабря 2021 года достигла максимума за последние 40 лет. Так, к концу прошлого года индекс потребительских цен в США вырос на 7%. Это самый большой годовой прирост с июня 1982 года.

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