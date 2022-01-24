В Омске арестовали подростков, сознавшихся в убийстве семьи из трех человек

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Куйбышевский районный суд Омска на два месяца арестовал 17-летнего студента колледжа и 14-летнюю школьницу, которых подозревают в убийстве матери, отчима и младшей сестры девочки. Об этом сообщает Следственный комитет по Омской области, просивший об аресте подростков.

По версии следствия, девочка «из личных неприязненных отношений» подговорила своего друга убить ее мать и отчима, которые были против отношений подростков. Для совершения преступления студент взял у знакомого штык-нож, ночью 22 января вошел в дом семьи через заднюю дверь, открытую школьницей, и убил взрослых и 10-летнюю девочку с инвалидностью — сестру подруги.

После убийства подозреваемая взяла своего шестилетнего брата и пошла к соседям, как считают следователи, с целью сокрытия преступления. Она рассказала соседям, что родителей убил незнакомый мужчина, а полицейским предоставила заведомо ложные сведения о внешности нападавшего. Позже подозреваемые сознались в убийстве.

Подробнее о деле

В селе в Омской области убили семью из трех человек. В убийстве сознались 14-летняя дочь погибших и ее друг Среди жертв — ее 10-летняя сестра с инвалидностью

Подробнее о деле

В селе в Омской области убили семью из трех человек. В убийстве сознались 14-летняя дочь погибших и ее друг Среди жертв — ее 10-летняя сестра с инвалидностью

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