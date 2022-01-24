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Дом в селе Юрьевка, где произошло тройное убийство Следственный комитет Российской Федерации

Полиция Омской области в ходе расследования дела об убийстве семьи из трех человек в селе Павлоградского района задержала двух подозреваемых — 14-летнюю дочь погибшей женщины и ее 17-летнего друга. Об этом сообщают региональные управления МВД и Следственного комитета.

По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего друга совершить убийство ее 35-летней матери, 38-летнего отчима, а также 10-летней сестры с инвалидностью, «за которой подозреваемая не хотела ухаживать», сообщили в СК. Следователи отметили, что родители подозреваемой были против ее общения с 17-летним юношей. Издание «Город55» сообщило, что, по данным источника, девочка сказала молодому человеку, что отчим якобы к ней приставал, «вот они и задумали убийство».

В ночь на 22 января подозреваемый юноша проник в дом через дверь, открытую подругой, и с помощью штык-ножа для забоя домашних животных убил трех человек. Mash Siberia пишет, что подростки вдвоем зарезали женщину, ее мужа и 10-летнюю девочку, но в СК говорят, что смертельные ножевые ранения нанес юноша.

После убийства 14-летняя школьница, взяв с собой шестилетнего брата, пошла к соседям и сообщила о нападении. Прибывшим полицейским она рассказала, что убийство совершил незнакомый мужчина с бородой. Следователи проанализировали показания и поведение девочки и усомнились, что она говорит правду. Девочку и ее молодого человека проверили на детекторе лжи. Кроме того, важные детали сообщил младший брат подозреваемой.

На допросах подростки сознались в убийстве. 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся и выдал орудие убийства и свою окровавленную одежду, в которой был в момент преступления.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.