Сотрудники ФСБ, похитившие 136 миллионов рублей из банка под видом спецоперации, получили от восьми до десяти лет колонии

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Московский гарнизонный военный суд приговорил фигурантов дела о разбойном нападении на банк «Металлург» в Москве к срокам от восьми до десяти лет колонии.

Нападение было совершено в июне 2019 года, пострадавшим был официально неработающий Александр Юмаранов, по его словам, в банке он хотел поменять рубли на доллары. Вслед за ним в отделение зашла группа людей, которые показали постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, забрали деньги Юмаранова и скрылись на такси. Большую часть похищенных денег они передали бизнесмену Борису Караматову, который сейчас находится в розыске. По данным РБК, похищенные деньги принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались нелегальными валютными операциями на рынке «Москва» в Люблино.

Все подсудимые признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере с угрозой применения насилия (часть 4 статьи 162 УК РФ); наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Суд также лишил обвиняемых воинских званий и взыскал с них 81 с половиной милиона рублей по гражданскому иску, заявленному потерпевшим.

Прокуратура просила назначить обвиняемым сроки от восьми до 12 лет.

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