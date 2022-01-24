«Распоряжение Минюста не является дискриминацией». Суд объяснил, почему оставил издателя и главреда «Медиазоны» в списке «иноагентов»

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Замоскворецкий суд Москвы считает, что статус «иностранного агента» не нарушает права издателя « » и главного редактора издания . Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, признавшего законным включение Верзилова и Смирнова в реестр СМИ-«иноагентов».

Суд вынес решения по жалобам издателя и главреда «Медиазоны еще 21 января, но объяснения решений в картотеке суда опубликовали только 24 января, обратило внимание РИА Новости.

Верзилов и Смирнов требовали признать незаконным решение Минюста о включении их в список «иноагентов». В исках они отметили, что этот статус имеет негативный подтекст и нарушает их права, в том числе право на свободу выражения мнения, а само решение было политически мотивированным.

Суд с их доводами не согласился. Среди прочего в мотивировочной части решений отмечается, что «иноагенты» должны маркировать свои сообщения, отчитываться о деятельности и публиковать документы.

«Иных обязанностей на истца не возлагается, и, тем более, не нарушаются его права… При соблюдении требований закона административный истец не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности… Распоряжение [Минюста] не является дискриминацией, не представляет собой вмешательство в право на уважение частной жизни, в право на свободу выражения мнения… Доводы истца о том, что данный статус имеет негативный подтекст, являются несостоятельными», — говорится в документах.

Минюст России объявил Петра Верзилова и Сергея Смирнова «иностранными агентами» 29 сентября 2021 года. В тот же день в реестр СМИ-«иноагентов» включили еще 20 человек и две организации: это « » и компания-учредитель «Медиазоны».

По состоянию на 24 января, в реестре СМИ-«иностранных агентов» насчитывается 113 человек и организаций.

Что на самом деле означает статус «иноагента»

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

Что на самом деле означает статус «иноагента»

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

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