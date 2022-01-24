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Мировую историю в школах России предложили преподавать без акцента на истории Европы

Источник: Ведомости

Авторы новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории решили не делать акцент на истории Европы, чтобы школьники изучали прошлое и других частей света. Об этом «Ведомостям» сообщил академик РАН, руководитель рабочей группы по разработке концепции Александр Чубарьян.

Авторы концепции решили отойти от «европоцентризма» и больше рассказывать об истории Азии, Африки и Латинской Америки, рассказал Чубарьян. По его словам, в курс предложили включить также и историю стран СНГ, Балтии, которые сейчас занимаются «выработкой своей идентичности», что вызвало дискуссию во время проработки вопроса.

Концепция, разработка которой почти завершена, определяет главные подходы к преподаванию всеобщей истории и содержит историко-культурный стандарт с перечнем основных событий, дат и персоналий, которые должны знать школьники.

Стандарт дает лишь минимальный перечень событий, поэтому педагогам при разработке своей рабочей программы предстоит самим искать баланс между историей Европы и других частей света. Как ожидается, на основании историко-культурного стандарта будет создано новое поколение учебников, сообщил Александр Чубарьян.

Авторы концепции собираются получить отзывы в Российском историческом обществе, Российском военно-историческом обществе, Российской академии образования, МГУ и РГГУ, а в конце апреля отправить доработанный текст в Минпросвещения.

«У меня есть договоренность с министром просвещения о том, что концепция будет принята на утверждение. Но и они, и мы не заинтересованы устраивать гонку», — сказал Чубарьян. По его словам, надо «на общественном уровне изучить все вопросы, чтобы потом избежать замечаний»: «Главное — получить готовый стандарт к 1 сентября».

Ведомости

О необходимости изменить подход к преподаванию истории в 2013 году заявил президент России Владимир Путин. В октябре 2020 года коллегия Минпросвещения приняла концепцию курса истории России.

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