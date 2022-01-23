В России впервые выявили более 60 тысяч заражений ковидом за сутки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По состоянию на утро 23 января в России выявлены 63 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне — тогда выявили 57 212 новых случаев ковида.

Общее число заболевших достигло 11 108 191 человек.

В Москве, остающейся лидером по числу заражений, выявлены рекордные 17 528 случаев COVID-19 за день.

За минувшие сутки от болезни умерли 679 человек, а всего с начала пандемии — 326 112 человек.

Выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 пациентов выписаны из больниц за последние 24 часа.

Новая волна заболеваемости ковидом началась на фоне массового распространения в России варианта омикрон. Как заявляли источники «Медузы», власти прогнозируют, что только в Москве суточная заболеваемость ковидом будет колебаться на уровне от 30 до 90 тысяч случаев.

Читайте также

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее

Читайте также

Так мягче омикрон, чем дельта, или нет? У ученых наконец есть данные, которые позволяют делать надежные выводы Чем инфекция отличается на клеточном уровне, тоже стало понятнее