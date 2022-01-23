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Французский путешественник погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантику на лодке

Источник: Jean Jacques Savin

Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб в ходе одиночного плавания на гребной лодке через Атлантический океан.

Перевернувшуюся лодку Савена обнаружили вблизи Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, где 1 января 75-летний путешественник начал свое плавание. До этого Савен выпустил два аварийных буйка, подавших сигналы бедствия. 

«К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море», — говорится на странице Савена в фейсбуке.

Жан-Жак Савен прославился в 2019 году, когда в одиночку пересек Атлантику в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку. На это у него ушло 122 дня.

Новое путешествие он рассчитывал завершить за три месяца и называл свой проект «способом посмеяться над старостью».