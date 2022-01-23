Британский МИД заявил, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийского политика. В Москве в ответ попросили перестать «распространять чушь»

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МИД Великобритании утверждает, что Кремль разрабатывает план по приведению к власти в Украине лояльного к России руководства.

«Мы получили информацию, указывающую на то, что российские власти рассчитывают привести к власти в Киеве пророссийского лидера, в то же время раздумывая нападать ли им и оккупировать Украину», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По сведениям британских дипломатов, потенциальным кандидатом на эту роль рассматривается бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Также российская разведка контактирует с такими украинскими политиками, как бывшие первые вице-премьеры Сергей Арбузов и Андрей Клюев, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович и бывший премьер-министр Николай Азаров, утверждают в Лондоне.

В свете этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Москву к деэскалации, прекращению «кампании агрессии и дезинформации» и следованию пути дипломатии.

МИД РФ в ответ на заявление британских коллег попросил Лондон «прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

Сам Евгений Мураев в комментарии изданию «Страна.ua» заявил следующее:

Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину.

С осени 2021 года на Западе обсуждается возможность российского вторжения на территорию Украины. СМИ сообщали, что Россия стягивает войска к украинской границе. США и страны Европы заявили, что готовы ввести жесткие санкции, если российские войска перейдут границу. Москва отрицает подготовку к военной операции, а перемещение войск объясняет учениями.

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