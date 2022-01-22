В России впервые с начала пандемии выявлено более 50 тысяч заражений коронавирусом за день
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За последние сутки в России выявлено 57 212 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Это значение стало рекордным с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне — тогда выявили 49 513 случаев.
За прошедшие сутки в России были госпитализированы 9 902 человека, 681 ранее заболевший умер. Еще 25 525 человек выздоровели.
В Москве заболели 16 094 человека — это также стало рекордным значением с начала пандемии.
Новая волна заболеваемости ковидом началась на фоне распространения в России штамма омикрон. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что ежедневное число заболевших при неблагоприятном развитии ситуации может превысить 100 тысяч человек.