Посольство США в Киеве попросило Госдепартамент разрешить эвакуацию части персонала
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Посольство США в Киеве обратилось в Госдепартамент с просьбой разрешить части сотрудников и их семьям покинуть Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседник телеканала, близкий к правительству Украины, сообщил, что Вашингтон информировал Киев, что эвакуации семей дипломатов могут начаться на следующей неделе. По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном назвал такие действия «чрезмерными».
Официально в Госдепартаменте заявили, что пока не могут ничего анонсировать.
The New York Times 18 января писала, что Россия в начале 2022 года вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников. По данным издания, из посольства в Киеве и консульства в Львове уехали в общей сложности около 50 человек. В МИД РФ в ответ на публикацию заявили, что «посольство России в Киеве работает в штатном режиме».