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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте правительства.

ФАС должна будет выполнить поручение премьера до 1 февраля.

Поручение Мишустина сделано на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за прихода в страну штамма омикрон. 22 января были выявлены рекордные 57 212 случаев заболевания ковидом.

В июле 2021 года Мишустин уже давал ФАС поручение проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. Тогда это делалось на фоне ажиотажного спроса на них из-за введения в Москве QR-кодов для посещения общественных мест. ФАС нарушений при формировании цен не нашла.

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