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Биржевые индексы в США показали рекордное недельное падение с начала пандемии. Nasdaq рухнул на 7,6%

Источник: Reuters

Основные американские биржевые индексы закончили прошедшую торговую неделю серьезными падениями, сообщает Reuters.

Индекс Dow Jones за неделю потерял 5,1%, а S&P 500 и Nasdaq — 5,7 и 7,6% соответственно. Для последних двух индексов недельное падение стало рекордным с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Dow Jones, в свою очередь, впервые с февраля 2020 года снижался на протяжении шести дней подряд.

Причинами снижения рынка аналитики называют рекордно высокую инфляцию в США и ожидание повышения ключевой ставки со стороны ФРС в целях сдерживания дальнейшего роста цен. Это повышение может состояться уже на следующей неделе.

Помимо этого, падению индексов способствуют плохие показатели компаний, услуги которых стали популярны на фоне необходимости самоизоляции и рост которых по мере снятия ограничений снова замедлился. Так, котировки Netflix 21 января упали на 20%, акции производителя тренажеров для дома Peloton днем ранее — на 24%.

18 января индекс Мосбиржи показал крупнейшее падение с начала пандемии, опустившись за одну сессию на 6,5%. В России падение индексов связано с угрозой западных санкций в случае начала войны на Украине.

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