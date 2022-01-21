В Нью-Йорке демонтировали статую Теодора Рузвельта. Она простояла перед Американским музеем естественной истории более 80 лет

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Конную статую 26-го президента США , которая была установлена у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, демонтировали. Об этом сообщает CNN.

Скульптурная композиция была установлена перед музеем в 1940 году. Она изображает Рузвельта на коне и идущих рядом с ним представителя коренного населения Америки и выходца из Африки. С 1970-х годов активисты неоднократно критиковали памятник и требовали его убрать.

Окончательное решение о демонтаже было принято летом 2020 года на фоне после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Президент музея Эллен Фаттер заявила, что в современном обществе композиционное решение памятника зачастую воспринимается как символ расизма и колониализма.

Демонтаж статуи проводился под руководством специалистов по сохранению исторического наследия и был согласован с городскими департаментами, рассказал представитель музея. Работы обошлись примерно в два миллиона долларов.

Caitlin Ochs / Reuters / Scanpix / LETA

Caitlin Ochs / Reuters / Scanpix / LETA

Теперь памятник отправят на консервацию, а затем — в президентскую библиотеку Рузвельта, которую планируют открыть в 2026 году в городе Медора в штате Северная Дакота.

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