Умер певец и актер Мит Лоуф

Певец и актер Мит Лоуф (Марвин Ли Эдей) умер в возрасте 74 лет. Как сообщила пресс-служба артиста, он скончался в окружении членов семьи и близких друзей. Причина смерти Мит Лоуфа пока не раскрывается.

Мит Лоуф — автор одного из самых продаваемых альбомов в истории — «Bat Out of Hell», обладатель «Грэмми». Среди самых известных произведений Мит Лоуфа — «Iʼd Do Anything For Love (But I Wonʼt Do That)». В общей сложности его альбомы разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Мит Лоуф также известен по работам в кино и на телевидении. В частности, он снимался в «Шоу ужасов Рокки Хоррора», появлялся в эпизодических ролях в «Бойцовском клубе», «Мире Уэйна» и «Докторе Хаусе».