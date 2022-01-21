Росавиация предупредила авиакомпании о возможных помехах в работе оборудования из-за запуска 5G

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Росавиация направила авиакомпаниям письмо, в котором рассказала о рисках возникновения помех в работе оборудования самолетов из-за запуска мобильных сетей 5G. Об этом со ссылкой на письмо ведомства, разосланное 13 января, сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».

Обращение Росавиации связано с тем, что в США планируют масштабный запуск сетей 5G, частотный диапазон которых близок к частотам бортовых самолетов. В США это уже привело к отмене нескольких сотен рейсов.

«На данный момент однозначного ответа о возможном влиянии сетей 5G на работу радиовысотомеров не получено ни от производителей воздушных судов, ни от EASA (Европейское агентство авиабезопасности) и FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), ни от авиационных властей других стран», — говорится в письме Росавиации.

При этом ведомство попросило донести информацию о возможных рисках до экипажей, провести внеочередное обучение взлетам и посадкам с имитацией ненадежной работы высотомера, а также сообщать обо всех случаях помех производителям самолетов и авиавластям стран, где произошли сбои.

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Получение письма подтвердили S7, Utair, Red Wings, а также «Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, летающая в США. Пилоты «Аэрофлота» пока не заметили влияния 5G на полеты, в компании заверили, что выполнили все рекомендации Росавиации. В Red Wings также сообщили, что уже исполняют все советы. В S7 заявили, что в аэропортах, куда летает перевозчик, нет ограничений из-за сетей 5G.

Сотрудник одной из ведущих авиакомпаний в беседе с «Ведомостями» возмутился, что Росавиация не предоставила список аэропортов, где уже есть вышки 5G. «Авиакомпании не телепаты, информация нужна», — сказал он. По его словам, установка вышек 5G «обнулит» многомиллиардные вложения государства в оборудование аэродромов для посадки по приборам.

Источники «Коммерсанта» в авиакомпаниях сообщили, что помимо письма Росавиации получили схожие рекомендации от FAA через Boeing.

О влиянии запуска сетей 5G на полеты в США

Авиакомпании отменяют рейсы из-за запуска 5G. Правда, это все касается только спора американских сотовых компаний с американскими же перевозчиками

О влиянии запуска сетей 5G на полеты в США

Авиакомпании отменяют рейсы из-за запуска 5G. Правда, это все касается только спора американских сотовых компаний с американскими же перевозчиками

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