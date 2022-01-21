«Половина моей команды слегла с ковидом». Адель (в слезах) объявила о переносе серии концертов в Лас-Вегасе за день до их начала

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Британская певица Адель сообщила в инстаграме о переносе серии своих концертов в Лас-Вегасе. Она объявила об этом за день до начала шоу, а одной из причин назвала ковид.

«Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержки доставки [техники] и ковид все разрушили. Половина моей команды слегла с ковидом. Закончить [подготовку] шоу невозможно», — рассказала Адель в эмоциональном видеообращении к поклонникам.

Певица призналась, что очень расстроена переносом шоу: «Я так расстроена. Мне действительно стыдно и очень-очень жаль». Она извинилась перед поклонниками, в том числе теми, кто специально приехал в Лас-Вегас на ее концерт.

Новые даты шоу пока не объявлены. В подписи к посту Адель пообещала сообщить больше информации позже.

Первый концерт Адель из серии шоу «Weekends With Adele» должен был состояться 21 января в театре The Colosseum в Лас-Вегасе. Последний концерт был запланирован на середину апреля. Шоу было приурочено к выходу первого за последние шесть лет альбома певицы «30». Его релиз состоялся в ноябре 2021 года.

О новом альбоме Адель

«30» — Адель еще никогда не была такой откровенной Как новый альбом певицы изменил ее саму и всю музыкальную индустрию

О новом альбоме Адель

«30» — Адель еще никогда не была такой откровенной Как новый альбом певицы изменил ее саму и всю музыкальную индустрию

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