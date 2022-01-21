Мишустин отправил правительство на удаленку

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Работа правительства России в ближайшее время будет максимально возможно происходить в дистанционном формате. Соответствующие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Удаленно теперь будут проводиться совещания вице-премьеров и аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств.

Сотрудники аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве должны будут по возможности работать из дома.

Новые правила вступают в силу уже с 21 января.

В России на фоне распространения омикрона в последние дни начался стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. 21 января были зафиксированы рекордные 49 513 случаев заболевания, в то время как еще две недели назад ежедневно выявлялись лишь 15-16 тысяч заболевших.

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