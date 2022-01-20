НАТО проведет в Арктике крупнейшие учения с участием 35 тысяч военнослужащих

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НАТО проведет в марте крупнейшие военные учения за Северным полярным кругом. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства США при НАТО.

Учения под названием Cold Response запланированы на начало марта. В них примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса, а также американский авианосец «Гарри Трумэн».

Вооруженные силы Норвегии уведомили Северный флот России о проведении учений еще 13 января.

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Размах запланированных учений Cold Response усилит напряженность в Арктике, увеличит риски возможных просчетов, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации, заявил «Интерфаксу» посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он напомнил, что Россия уже выражала обеспокоенность на этот счет.

Кроме того, по словам Корчунова, тревогу вызывает «интернационализация военной деятельности» в Арктике, в том числе за счет вовлечения неарктических государств и стран, которые не присоединились к военным союзам.

А что Россия делает в Арктике

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике». CNN рассказал о быстром наращивании Россией военного присутствия на арктическом побережье

А что Россия делает в Арктике

«Русские явно бросают военный вызов в Арктике». CNN рассказал о быстром наращивании Россией военного присутствия на арктическом побережье

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