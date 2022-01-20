Лукашенко назначил референдум по изменению Конституции Беларуси на 27 февраля

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Александр Лукашенко своим указом (.pdf) назначил референдум о внесении изменений в Конституцию Беларуси на 27 февраля 2022 года.

В бюллетене для голосования будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Решение, принятое на референдуме, вступит в силу спустя 10 дней после того, как его официально опубликуют.

Все изменения и дополнения Конституции, вынесенные на референдум, представлены в указе Лукашенко. В частности, белорусские власти предложили прописать в Конституции, что один и тот же человек не может занимать пост президента Беларуси больше двух сроков (сейчас ограничений нет). Ранее сообщалось, что это изменение вступит в силу, когда вновь избранный президент вступит в должность.

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