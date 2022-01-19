В Москве задержан главврач больницы при «Матросской тишине»

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Главного врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали в Москве, сообщают со ссылкой на источники ТАСС и РИА Новости. Информацию о задержании Кравченко подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева и Александр Хуруджи.

По данным СМИ, Кравченко задержали накануне, 18 января. Его подозревают в получении взятки за подделку медицинских документов, которые подтверждают невозможность пребывания заключенного под стражей по состоянию здоровья.

Сейчас главврач «Матросской тишины» находится в одном из московских ИВС, рассказал источник ТАСС.

По словам Меркачевой, Кравченко — «один из лучших медиков, и, пожалуй, лучший начальник больницы „Матроской тишины“», который никогда не скрывал проблем учреждения и делал все, что мог для лечения заключенных.

«Матросская тишина» — неофициальное название следственного изолятора № 1 УФСИН по Москве, который расположен на улице Матросская тишина. Среди известных заключенных СИЗО последних лет — политик Алексей Навальный и ректор Шанинки Сергей Зуев.

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