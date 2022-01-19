Суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко по делу о госизмене

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Печерский суд Киева не стал арестовывать пятого президента Украины по делу о государственной измене. Политику избрана мера пресечения в виде личного обязательства, пишет РИА Новости. Порошенко придется сдать паспорт.

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