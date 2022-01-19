Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Суд в Киеве не стал арестовывать Петра Порошенко по делу о госизмене

Источник: РИА Новости

Печерский суд Киева не стал арестовывать пятого президента Украины по делу о государственной измене. Политику избрана мера пресечения в виде личного обязательства, пишет РИА Новости. Порошенко придется сдать паспорт.

Новость дополняется
Читайте также

Петр Порошенко вернулся в Украину. Его собираются арестовать по делу о государственной измене Еще одним подозреваемым проходит «кум Путина» Виктор Медведчук

Читайте также

Петр Порошенко вернулся в Украину. Его собираются арестовать по делу о государственной измене Еще одним подозреваемым проходит «кум Путина» Виктор Медведчук

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!
Реклама