Российскую картину «Продукты 24» о «гольяновских рабах» покажут на Берлинском кинофестивале

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Фильм «Продукты 24» («Convenience Store») Михаила Бородина, рассказывающий о современном рабстве и жизни мигрантов в России, включен в программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля 2022 года.

Для Бородина эта картина стала режиссерским дебютом. Она создавалась при участии кинокомпаний «Метрафильмс» (Россия), Perfo (Словения), Karma films (Турция) и при поддержке министерства культуры РФ. В фильме играют в основном непрофессиональные актеры, представители стран Центральной Азии. Главную героиню исполнила Зухара Сансызбай.

Лента основана на реальных событиях — так называемом деле «гольяновских рабов». В 2012 году активисты движения против современного рабства «Альтернатива» при поддержке журналистов освободили из подсобки круглосуточного магазина в московском районе Гольяново 12 человек — девять женщин и трех мужчин из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Как выяснилось, многие из женщин, работавшие в магазине, более десяти лет находились в рабстве, подвергаясь жестокому обращению и сексуальному насилию.

По итогам разбирательства прокуратура Москвы не нашла состава преступления в уголовном деле о незаконном лишении свободы сотрудниц магазина. Бывшие рабыни подали жалобу в Европейский суд по правам человека, которая рассматривается до сих пор.

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«Этим фильмом мы поднимаем очень важную тему современного мира, про которую не принято говорить вслух, тему рабства. Хочу особо отметить, что Европейский суд по правам человека начал рассматривать в конце декабря „Дело гольяновских рабов“, на основе истории которых и снят фильм. Решение ЕСПЧ абсолютно точно повлияет на судьбы конкретных людей. Это еще не законченная история, ведь этот магазин продолжает до сих пор работать. Он находится на том же месте, там те же хозяева, но ни одного уголовного дела так и не было заведено. Я верю, что поддержка Берлина поможет придать это дело огласке. Тем более, что в фильме снималась Бакия Касимова — одна из участниц этих событий», — цитирует ТАСС комментарий Михаила Бородина о фильме.

72-й Берлинский кинофестиваль состоится в очном формате с 10 по 20 февраля 2022 года. Победителем прошлого Берлинале стала лента румынского режиссера Раду Жуде «Неуместный трах, или Безумное порно».

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