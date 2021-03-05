«Неуместный трах, или Безумное порно» получил главный приз Берлинале

Картина румынского режиссера Раду Жуде «Неуместный трах, или Безумное порно» удостоена «Золотого медведя» — главного приза 71-го Берлинского кинофестиваля. Церемония присуждения наград Берлинале состоялась 5 марта в онлайн-формате — из-за ограничений в связи с пандемией ковида.

Гран-при фестиваля получила лента «Колесо фортуны и фантазии» японца Рюсукэ Хамагути, а приз жюри — картина «Господин Бахман и его класс» немки Марии Шпет.

Денеш Надь из Венгрии стал обладателем «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру («Естественный свет»). «Серебряный медведь» за лучший сценарий присужден корейцу Хон Сан Су («Вступление»).

Приз за лучшую роль получила немецкая актриса Марен Эггерт, сыгравшая в картине «Я твой мужчина». Лилла Кизлингер отмечена призом за лучшую роль второго плана в фильме «Лес — я вижу тебя везде».